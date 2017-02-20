Под Калининградом установлены дорожные знаки, ведущие в кювет (фото)
Автор фото: Игорь Николаев
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На автомобильной дороге, ведущей с "Берлинки" к поселку Ушаково, обнаружены дорожные знаки, которые угрожают безопасности автомобилистов. Фотографии неправильно установленных направляющих прислал в редакцию Клопс.Ru читатель Игорь Николаев.
На снимках видно, что на дороге, ведущей от трассы Е-28 к поселку Ушаково, сразу несколько знаков, указывающих направление поворота, установлены в сторону кювета, а не дороги. В итоге водители, которые впервые едут по дороге, могут улететь за пределы проезжей части. Особенно осторожными следует быть автомобилистам в ночное время. Загородная трасса не освещена.
В марте 2016 года на подъезде к Зеленоградску установили
дорожный знак, неверно указывающий расстояние до населённого пункта Нида. А в конце 2015 года на въезде в Зеленоградск установили табличку "Зеленоград".
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