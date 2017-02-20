Под Калининградом установлены дорожные знаки, ведущие в кювет (фото)

На автомобильной дороге, ведущей с "Берлинки" к поселку Ушаково, обнаружены дорожные знаки, которые угрожают безопасности автомобилистов. Фотографии неправильно установленных направляющих прислал в редакцию Клопс.Ru читатель Игорь Николаев.



На снимках видно, что на дороге, ведущей от трассы Е-28 к поселку Ушаково, сразу несколько знаков, указывающих направление поворота, установлены в сторону кювета, а не дороги. В итоге водители, которые впервые едут по дороге, могут улететь за пределы проезжей части. Особенно осторожными следует быть автомобилистам в ночное время. Загородная трасса не освещена.