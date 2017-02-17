ГИБДД на выходных проведёт в регионе рейд против пьяных водителей

На выходных, 18 и 19 февраля, а также утром понедельника, 20 февраля, в регионе пройдёт рейд ГИБДД против пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



Сотрудники калининградской Госавтоинспекции усилят контроль за трезвостью автомобилистов. В ведомстве просят сообщать о фактах пьяного вождения по телефону горячей линии "Нетрезвый водитель" 8 (4012) 552-811.



"Управление транспортным средством в состоянии опьянения по-прежнему остаётся одним из наиболее опасных правонарушений и способно повлечь тяжёлые последствия. В 2016 году в результате 97 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей погибли 18 человек, 120 получили ранения", — приводит статистику пресс-служба.