ГИБДД на выходных проведёт в регионе рейд против пьяных водителей
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
На выходных, 18 и 19 февраля, а также утром понедельника, 20 февраля, в регионе пройдёт рейд ГИБДД против пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Сотрудники калининградской Госавтоинспекции усилят контроль за трезвостью автомобилистов. В ведомстве просят сообщать о фактах пьяного вождения по телефону горячей линии "Нетрезвый водитель" 8 (4012) 552-811.
"Управление транспортным средством в состоянии опьянения по-прежнему остаётся одним из наиболее опасных правонарушений и способно повлечь тяжёлые последствия. В 2016 году в результате 97 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей погибли 18 человек, 120 получили ранения", — приводит статистику пресс-служба.
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