В Берлине из-за забастовки работников аэропортов отменили более 200 рейсов

В четверг, 16 февраля, в Берлине были отменены более 200 авиарейсов. Об этом сообщает РИА "Новости"

По данным СМИ, работники аэропортов "Тегель" и "Шёнефельд" объявили забастовку. Её организатором является профсоюз "Верди".

Акция продлилась до 22:00 по местному времени. Большинство запланированных полётов не состоялись, 12 рейсов перенаправили в аэропорты других городов Германии. Ожидается, что забастовка приведёт к задержкам рейсов в пятницу.

Профсоюз требует от руководства аэропортов повышения оплаты труда сотрудников и перспектив карьерного роста для них. Сейчас профсоюз ведёт с работодателями переговоры.