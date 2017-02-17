В Берлине из-за забастовки работников аэропортов отменили более 200 рейсов
Фото с сайта ru.wikipedia.org
В четверг, 16 февраля, в Берлине были отменены более 200 авиарейсов. Об этом сообщает РИА "Новости"
.
По данным СМИ, работники аэропортов "Тегель" и "Шёнефельд" объявили забастовку. Её организатором является профсоюз "Верди".
Акция продлилась до 22:00 по местному времени. Большинство запланированных полётов не состоялись, 12 рейсов перенаправили в аэропорты других городов Германии. Ожидается, что забастовка приведёт к задержкам рейсов в пятницу.
Профсоюз требует от руководства аэропортов повышения оплаты труда сотрудников и перспектив карьерного роста для них. Сейчас профсоюз ведёт с работодателями переговоры.
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