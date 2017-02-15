В Калининграде школьник взял на себя обязанности регулировщика после поломки светофора (фото)

Во вторник, 14 февраля, калининградский школьник взял на себя обязанности регулировщика в центре города. Об этом Клопс.Ru сообщили двое очевидцев произошедшего.
“На перекрёстке ул. Фрунзе и ул. Грига сломался светофор. Мальчик увидел это, встал аккуратно на перекрёстке и начал показывать водителям жесты, характерные для регулировщика”, — объяснил один из свидетелей.
По словам очевидцев, некоторые из водителей даже слушали команды ребёнка. Однако эксперты видят в подобном рвении больше отрицательных моментов. Юрист Общества защиты прав автомобилистов Калининградской области Пётр Губенко считает, что подобные инициативы должны пресекаться взрослыми.
"Ребёнок вызвался сам помогать, и в некотором смысле он старался помочь водителям, но так поступать не стоит, ведь водители бывают разные и могут представлять опасность для ребёнка, которого не все ещё увидят", — заявил Губенко.
По словам юриста, мальчик, будучи пешеходом, в этой ситуации нарушает закон. Хотя проступок школьника незначителен.
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