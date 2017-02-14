В День защитника Отечества в центре Калининграда ограничат движение транспорта

В День защитника Отечества в Калининграде запланировано кратковременное перекрытие движение транспорта на некоторых улицах в центре города. Об этом сообщили в администрации.



Ограничения связаны с проведением церемонии возложения венков и цветов к мемориальному комплексу 1200 воинов-гвардейцев. С 10:30 до 12:00 движение транспорта будет ограничено на участке Гвардейского проспекта от улицы Горной до улицы Театральной. Транспорт не проедет и по участку улицы Горной от Генерала Галицкого до Дмитрия Донского.



Автобусы и троллейбусы, следующие через Гвардейский проспект и ул. Горную, с 10:30 до 12:00 будут перенаправлены на Ленинский проспект и улицу Театральную.