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Главная Новости Транспорт

"Водитель, ты судак": на ул. Коммунальной машины блокируют тротуар

Автор: Константин Сериков
18:36
  559 1
  • Фото очевидца
Фото очевидца
Калининградский портал Клопс.Ru продолжает проект "Водитель, ты… судак". Все мы ежедневно сталкиваемся с автохамами на дорогах: они лезут без поворотников, пересекают сплошные, заезжают на тротуары и со свистом, едва не сбивая людей, проносятся по пешеходным переходам. Предлагаем калининградцам внести свою лепту в оздоровление дорожного движения в городе.
 
В Калининграде на улице Коммунальной паркующиеся автомобилисты блокируют тротуар. Речь идет об участке от перекрестка с ул. К.Маркса до трамвайных путей. Как сообщают Клопс.Ru местные жители, водители паркуются ненадолго, но за день желающих прогуляться в соседние магазины и булочные набирается не одна сотня. В итоге люди, в том числе с колясками, не могут пройти.
 
Последний случай был зафиксирован на этом участке несколько часов назад. Сразу два автомобилиста перегородили движение пешеходам за одну минуту. Между тем, парковка на тротуаре является административным правонарушением. Кроме того, машину нарушителя может увезти эвакуатор.
 
Присылайте нам на адрес auto@klops.ru фото и видео с регистраторов, наглядно демонстрирующие нарушения автомобилистами правил. Все материалы будут направляться в ГИБДД. Следует отметить, что зачастую в Госавтоинспекции просят предъявителей видеозаписей лично являться в городской отдел и давать разъяснения для установления всех обстоятельств.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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klops_avp
klops_avp #
19:23
А почему штрафуют автомобилистов, а не администрацию города, которая не в состоянии организовать парковки? На мой взгляд, наказание должны нести в равной степени обе стороны. Автомобили на то и автомобили, чтобы таскать сумки из магазинов. Какой в них смысл, если парковаться нужно за несколько кварталов. Банальная вредность нашего населения. 
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