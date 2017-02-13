Мировой суд решил не наказывать калининградку, пустившую пьяного мужа за руль автомобиля

Мировой судья Багратионовска решил не наказывать калининградку, пустившую пьяного мужа за руль своего автомобиля. Об этом Клопс.Ru сообщил глава регионального союза защиты прав автомобилистов Георгий Румянцев.

Спорный случай произошел в конце прошлого года. Супруги из Калининграда решили посетить Багратионовск. На одной из улиц их машину остановил сотрудник Госавтоинспекции. После проверки документов выяснилось, что находившийся за рулем мужчина пьян.

На автомобилиста составили протокол за нетрезвую езду. После этого инспекторы решили привлечь к ответственности и его супругу. Женщину обвинили в передаче управления транспортным средством человеку, который находится в состоянии алкогольного опьянения.

“Однако женщина утверждала, что в тот день она спала в машине. Как раз в это время муж сел и поехал. При этом автомобиль приобретен в браке, супруг женщины также является собственником, по полису ОСАГО допущен к управлению и вправе сам владеть транспортным средством. Сотрудники ГИБДД не стали заморачиваться установлением вины жены и анализировать нормы семейного и гражданского права, а просто составили протокол и рапорт и отправили документы в суд, приобщив копию свидетельства о регистрации транспортного средства и водительское удостоверение жены”, — пояснил Румянцев.

Мировой судья, выяснив все обстоятельства дела, прекратил производство по делу за отсутствием состава правонарушения. Начальник Багратионовского ОГИБДД не согласился с вердиктом и подал жалобу в вышестоящую инстанцию. Однако районный суд оставил решение в силе.

Согласно статье 12.8 КоАП (ч.2), передача управления автомобилем человеку, пребывающему в состоянии опьянения, влечет лишение владельца автомобиля правом управления различными транспортными средствами на 1,5-2 года. По мнению калининградского юриста Алексея Нестерова, это, пожалуй, одна из наиболее спорных статей, которая противоречит некоторым нормативно-правовым актам, направленным на соблюдение прав, а также свобод граждан.

"Административный кодекс оговаривает только процедуру добровольной передачи управления автомобилем, но четкого разъяснения по оценке самого факта он не дает. Сам этот факт является самым важным обстоятельством подобного правонарушения и подлежит подробному рассмотрению", — отмечает Нестеров.