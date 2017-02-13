На февральских праздниках в Калининградской области изменится расписание электричек

В Калининградской области в период с 23 по 26 февраля изменится расписание движения пригородных поездов. Это связано с праздниками и выходными днями, сообщается на сайте КЖД.



На протяжении четырёх дней на Светлогорском направлении будут курсировать 10 поездов. С Южного вокзала они станут отправляться в 7:42, 11:09, 15:10, 17:39 и 18:28; из Светлогорска — в 9:00, 12:26, 17:11, 19:17 и 20:28. Кроме того, 25 февраля пойдёт утренняя дополнительная электричка: в 6:23 — из Калининграда, в 7:39 — из Светлогорска.



На Зеленоградском направлении в этот период будут курсировать 8 поездов. Отправление из Калининграда — в 8:00 (до Светлогорска через Пионерский Курорт), 10:50 (до Пионерского Курорта), 15:40 и 17:33. Из Светлогорска состав пойдёт в 10:04, из Пионерского Курорта — в 13:36, из Зеленоградска — в 10:55, 14:15, 17:19, 18:46. Дополнительная электричка 25 февраля пойдёт из Калининграда в 6:40, из Зеленоградска — в 7:44.



"На Советском направлении 23 февраля назначается один утренний поезд (отправление из Советска — в 6:31), а 26 февраля — два вечерних поезда (отправление из Калининграда — в 18:10. из Советска — в 17:51). В направлении Ладушкина и Стрельни пригородные поезда в период с 23 по 26 февраля включительно будут курсировать по расписанию выходных и праздничных дней", — говорится в сообщении пресс-службы.

На Черняховском, Балтийском направлениях и на внутригородских маршрутах Калининград — Чкаловск, Северный вокзал — Киевская, Калининград — Гурьевск поезда отменят. Обычное расписание вернётся 27 февраля.