Более 300 грузовиков не могут выехать в Литву через белорусскую границу

На белорусско-литовской границе выстроилась огромная очередь из грузовиков. Об этом сообщает РИА Новости.

В Литву не могут уехать 329 грузовиков, в Латвию — 100 большегрузов, в Польшу — 60. На украинском направлении машин нет вообще. В пункте пропуска “Каменный лог” ждут своей очереди 160 машин.

По мнению белорусских пограничников, виной всему ограничения на количество топлива в баке грузовика: на белоруской границе их нет в отличие от польской.

Напомним, что очереди из грузовиков на границах Белоруссии с Украиной и Литвой стали появляться после 1 февраля прошлого года. Тогда прекратилось движение грузовиков между Белоруссией и Польшей.

Для объезда территории Польши российские автоперевозчики выбрали два направления: балтийское (через Белоруссию в порт Клайпеды) и украинское - перевозчики идут через Белоруссию в Украину, а затем в Венгрию, Словакию и дальше в Европу.