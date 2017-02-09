Лоукостер "Победа" позволит пассажирам менять дату вылета и маршрут за 2 тыс. рублей

Российский лоукостер "Победа" даст своим клиентам возможность изменить дату вылета и даже маршрут. Как сообщается на сайте компании, эта услуга будет стоить 2 000 рублей.



Новая услуга доступна для бронирования по всем тарифам авиакомпании, включая минимальный — 999 рублей с учетом всех такс и сборов.



"Теперь пассажир может заменить маршрут и дату вылета в своем бронировании. Стоимость нового сервиса составляет 2 000 рублей без учета доплаты разницы в тарифах", — говорится в сообщении.



Пассажир может изменить данные своего перелета не позднее чем за 12 часов до изначального времени вылета, выбрав новый маршрут или дату. Количество изменений не ограничивается. Все дополнительные услуги, оплаченные в первоначальном бронировании, сохраняются в брони пассажира. Воспользоваться новой услугой можно в личном кабинете, с помощью оператора колл-центра компании или у аккредитованных агентов ТКП.



"Эту услугу для "Победы" придумали наши клиенты, — рассказал генеральный директор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков. — Большинство тарифов у лоукостера невозвратные, поэтому билет просто "сгорал", если у пассажира менялись планы на перелет. И многие клиенты просили нас разрешить с доплатой изменить дату вылета, а иногда и маршрут".



"Победа" — первый российский лоукостер. Перевозчик осуществляет полеты по 37 направлениям, в том числе по 11 международным, среди них — Германия, Кипр, Италия, Австрия, Армения, Грузия и Азербайджан.