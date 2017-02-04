Почти как новый: в Калининграде продаётся "Шевроле", ранее признанный неподлежащим восстановлению после ДТП

В Калининграде на одном из сайтов объявлений за 610 тыс. рублей продают автомобиль "Шевроле Круз", который ранее попал в аварию и был признан непригодным к восстановлению. Об этом Клопс.Ru сообщил бывший владелец иномарки Сергей.



В 2014 году автомобиль приобрела организация, в которой работает Сергей. Спустя два года машина попала в ДТП на улице Емельянова в Калининграде. Эксперты страховой компании признали иномарку не подлежащей к восстановлению. В процессе оформления документов по ДТП автомобиль был передан в СК "Согласие". Владелец получил выплату, положенную в таких случаях по закону.

Машина с прежними номерами "всплыла" на сайте объявлений

Через полгода после ДТП иномарка "всплыла" на сайте объявлений, но полностью восстановленная. Её продают за 610 тыс. рублей. На сайте представлены фотографии "Шевроле" с теми номерами, которые были получены во время регистрации в 2014 году.

Фото сделал прежний владелец автомобиля, когда увидел машину на сайте объявлений

"Меня возмутило, что в объявлении не была указана реальная история автомобиля, машина продаётся не как битая, а в хорошем состоянии", — отмечает Сергей.

"Убитые" машины могут появляться на рынке и закон не нарушен

В страховой компании "Согласие" корреспонденту Клопс.Ru сообщили, что повреждённая машина была продана покупателю, в том виде, в котором оно поступило после ДТП.



"Новый собственник, купивший повреждённое транспортное средство у страховщика, распоряжается принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению", — пояснили в компании.

Фото сделал прежний владелец автомобиля, когда увидел машину на сайте объявлений

Что касается прежних госномеров, которые остались на "Шевроле Круз", то страховщики посчитали, что замена на транспортном средстве государственных регистрационных знаков осуществляется по заявлению нового владельца машины. Ранее присвоенные регистрационные знаки, если они соответствуют требованиям законодательства, могут сохраниться за транспортным средством.



Что касается интересов прежнего владельца, то, по мнению страховщика, в данном случае они не были ущемлены.



"Владелец вправе отказаться от прав на застрахованное имущество в пользу страховщика. В данном случае выгодоприобретатель отказался от своих прав на застрахованное имущество, страховщик произвёл выплату страхового возмещения в соответствии с волеизъявлением выгодоприобретателя. Таким образом, к страховщику перешло право собственности на застрахованное имущество. Лицо, к которому перешло право собственности, вправе распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению в той мере, в которой это не противоречит закону", — пояснили в СК "Согласие".

Проверить историю автомобиля может любой желающий

Этот случай — обычная практика страховых компаний, считает юрист регионального общества защиты прав автомобилистов Пётр Губенко. По его словам, этот пример говорит о двуличности страховщиков.



"Такие случаи встречаются: отремонтировали в гаражах — и продают. Естественно, так выгодней, чем продажа по запчастям", — считает Губенко.