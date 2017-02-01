На ул. Боткина грузовик провалился колесом в яму на тротуаре (фото)

В Калининграде на ул. Боткина 31 января грузовой "Фольксваген" передним левым колесом провалился в яму на тротуаре. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.

"Толщина асфальта 10 см и дальше - пустота. Машина стояла на месте, на погрузке", - отметили калининградцы.

Позднее грузовик вытащили, а в среду, 1 февраля, саму яму прикрыли железным листом.