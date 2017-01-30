"Яндекс" начинает продавать билеты на междугородные автобусы онлайн

Интернет-портал "Яндекс" запускает новый сервис, на котором можно будет онлайн приобрести билеты на междугородные (и международные) автобусы. Об этом сообщает РБК.



Найти и купить билеты на междугородные и пригородные автобусы в сервисе "Яндекс.Автобусы" можно будет с 31 января. Пока что через интернет продаётся только 2–3% билетов, однако их количество хотят дорастить до 50% за пять лет. Билеты будут продаваться на 10 тысяч направлений, среди которых и Калининград — Минск.