"Яндекс" начинает продавать билеты на междугородные автобусы онлайн
Интернет-портал "Яндекс" запускает новый сервис, на котором можно будет онлайн приобрести билеты на междугородные (и международные) автобусы. Об этом сообщает РБК.
Найти и купить билеты на междугородные и пригородные автобусы в сервисе "Яндекс.Автобусы" можно будет с 31 января. Пока что через интернет продаётся только 2–3% билетов, однако их количество хотят дорастить до 50% за пять лет. Билеты будут продаваться на 10 тысяч направлений, среди которых и Калининград — Минск.
Проект сотрудничает с системным интегратором E-Traffic, эксклюзивным дистрибьютором билетов на рейсы Мострансавто в Подмосковье "ОднаКасса", а также с агрегатором "РУ-Сеть".
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