Путин поддержал идею предоставления прибыльных маршрутов авиакомпаниям с отечественными самолётами

Владимир Путин во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным одобрил идею о предоставлении прибыльных маршрутов авиакомпаниям, использующим отечественные самолёты. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.



"Для того чтобы нам защитить наш внутренний рынок (мы видим эти маршруты: огромная, большая наша страна, это полёты на Дальний Восток, а также туристические маршруты в те страны, которые наиболее приемлемы для россиян), эти маршруты будут даваться только тем компаниям, которые будут выставлять на эти маршруты российские самолёты", — сказал Рогозин.



Владимир Путин ответил, что такое решение считает правильным. Он отметил, что прибыльные маршруты станут хорошим бонусом для авиакомпаний, закупающих российские самолёты.