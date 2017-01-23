Путин поддержал идею предоставления прибыльных маршрутов авиакомпаниям с отечественными самолётами
Владимир Путин. Фото с сайта kremlin.ru
Владимир Путин во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным одобрил идею о предоставлении прибыльных маршрутов авиакомпаниям, использующим отечественные самолёты. Об этом сообщается
на официальном сайте Кремля.
"Для того чтобы нам защитить наш внутренний рынок (мы видим эти маршруты: огромная, большая наша страна, это полёты на Дальний Восток, а также туристические маршруты в те страны, которые наиболее приемлемы для россиян), эти маршруты будут даваться только тем компаниям, которые будут выставлять на эти маршруты российские самолёты", — сказал Рогозин.
Владимир Путин ответил, что такое решение считает правильным. Он отметил, что прибыльные маршруты станут хорошим бонусом для авиакомпаний, закупающих российские самолёты.
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