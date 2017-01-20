В Варшаве начнут применять фоторадары

Через несколько месяцев на дорогах Варшавы заработают фоторадары. Об этом сообщает "Радио Польша" со ссылкой на заявление Главной инспекции по автомобильному транспорту.

Отмечается, что сейчас по закону, местные власти не могут использовать устройства, фиксирующие дорожное движение. Но их можно передать Инспекции автомобильного транспорта, которая такое право имеет. Однако для этого, фоторадары нужно адаптировать к общепольской системе камер контроля скорости.

На данный момент в Варшаве работают над обновлением программного обеспечения этих устройств. Эта процедура может занять несколько месяцев.