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Главная Новости Транспорт

В Варшаве начнут применять фоторадары

19 января 201721:45
  592 1
  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Через несколько месяцев на дорогах Варшавы заработают фоторадары. Об этом сообщает "Радио Польша" со ссылкой на заявление Главной инспекции по автомобильному транспорту.
 
Отмечается, что сейчас по закону, местные власти не могут использовать устройства, фиксирующие дорожное движение. Но их можно передать Инспекции автомобильного транспорта, которая такое право имеет. Однако для этого, фоторадары нужно адаптировать к общепольской системе камер контроля скорости.
 
На данный момент в Варшаве работают над обновлением программного обеспечения этих устройств. Эта процедура может занять несколько месяцев.
 
 

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1 комментарий Правила комментирования

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sadovaue
sadovaue #
19 января 201723:51
А вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://vkk.me/produktu
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