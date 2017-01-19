Гендиректор Храброво: Калининградский военный аэропорт не может принимать гражданские самолёты

Генеральный директор Храброво Александр Корытный сообщил, что в случае ЧП военный аэропорт в Чкаловске не сможет принять гражданские самолёты. Такое заявление он сделал в эфире радиостанции "Бизнес-ФМ Калининград".



"У нас только один аэропорт способен принять гражданские суда. Есть ещё Черняховск, который не готов принимать пассажирские самолёты, и аэропорт Чкаловск, взлётно-посадочная полоса которого в настоящее время не готова принимать ни гражданские борты, ни военные", — сказал Корытный.



Гендиректор Храброво отметил, что теоретически аэродром в Чкаловске может быть использован для приёма спецтехники по эвакуации, "но на сегодняшний день он не готов и не способен" для использования в таких целях.