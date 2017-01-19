Гендиректор Храброво: Калининградский военный аэропорт не может принимать гражданские самолёты
Фото Александра Подгорчука
Генеральный директор Храброво Александр Корытный сообщил, что в случае ЧП военный аэропорт в Чкаловске не сможет принять гражданские самолёты. Такое заявление он сделал в эфире радиостанции "Бизнес-ФМ Калининград".
"У нас только один аэропорт способен принять гражданские суда. Есть ещё Черняховск, который не готов принимать пассажирские самолёты, и аэропорт Чкаловск, взлётно-посадочная полоса которого в настоящее время не готова принимать ни гражданские борты, ни военные", — сказал Корытный.
Гендиректор Храброво отметил, что теоретически аэродром в Чкаловске может быть использован для приёма спецтехники по эвакуации, "но на сегодняшний день он не готов и не способен" для использования в таких целях.
Напомним, ранее председатель Общества прав пассажиров Кирилл Янков предложил
использовать в Калининграде военный аэропорт для гражданских бортов в моменты чрезвычайных ситуаций, когда блокирована единственная взлётно-посадочная полоса Храброво. "То, что в аэропорту не было своей техники для эвакуации, может быть, и нормально. Ненормально, что такая ситуация происходит в обособленном регионе страны, где нет запасных аэропортов", — говорил он.
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