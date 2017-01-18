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Главная Новости Транспорт

К 2020 году возле Гурьевска построят двухуровневую развязку (фото проекта)

Автор: Константин Сериков
16:45
  81 0
  • Фото министерства развития инфраструктуры
Фото министерства развития инфраструктуры
К 2020 году построят двухуровневую дорожную развязку на Гурьевск на Северном обходе Калининграда. Фото проекта Клопс.Ru предоставили в региональном министерстве развития инфраструктуры.
 

Строительство Северного обхода Калининграда разделено на несколько очередей. Далее разделение идёт на этапы, которые, в свою очередь, делятся на подэтапы. Согласно планам реконструкции второй очереди (третьего подэтапа), двухуровневая развязка будет построена не только у Гурьевска, но и неподалёку от развязки Окружной с ул. Невского.
 

Таким образом, автомобилисты смогут воспользоваться как нынешней двухполосной Окружной, так и будущей четырёхполосной.

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