К 2020 году возле Гурьевска построят двухуровневую развязку (фото проекта)

К 2020 году построят двухуровневую дорожную развязку на Гурьевск на Северном обходе Калининграда. Фото проекта Клопс.Ru предоставили в региональном министерстве развития инфраструктуры.



Строительство Северного обхода Калининграда разделено на несколько очередей. Далее разделение идёт на этапы, которые, в свою очередь, делятся на подэтапы. Согласно планам реконструкции второй очереди (третьего подэтапа), двухуровневая развязка будет построена не только у Гурьевска, но и неподалёку от развязки Окружной с ул. Невского.



Таким образом, автомобилисты смогут воспользоваться как нынешней двухполосной Окружной, так и будущей четырёхполосной.