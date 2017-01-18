В пятницу в Калининграде отключат светофоры на нескольких улицах (список)
В пятницу, 20 января, в связи с ремонтом дорожных объектов в Калининграде отключат светофоры на нескольких улицах. Об этом сообщает Госавтоинспекция.
Речь идёт о пересечении улицы Комсомольской и проспекта Мира, улицы Красносельской и проспекта Победы. Работы будут идти с 9:00 до 13:00.
"ГИБДД обращается к калининградцам с просьбой учесть данные обстоятельства и заранее продумать маршрут движения, а также призывает быть внимательными и взаимовежливыми", — говорится в сообщении ведомства.
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