Прямые авиарейсы из Казани в Калининград будут субсидироваться из бюджета Татарстана

Летом из Калининграда начнёт летать прямой рейс в Казань. Об этом пишет "Коммерсант", отмечая, что это направление в 2017 году будет субсидироваться из бюджета Татарстана — софинансирования удалось добиться перевозчику "ЮВТ Аэро".



Правда, правительство Татарстана пока не опубликовало порядок распределения субсидий, определяющий размеры дотаций авиакомпании. В общей сложности авиакомпании в 2017 году предстоит выполнить более тысячи субсидируемых рейсов.



Перевозчик, который появился в 2015 году, базируется в аэропортах Бугульмы и Казани. Изначально компания учреждалась как "дочка" "Татнефти". "ЮВТ Аэро" стала третьей авиакомпанией, созданной по инициативе властей Татарстана. Прежние два перевозчика — "Татарстан" и "Ак барс Аэро" — были признаны банкротами в связи с убытками.