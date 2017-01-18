Прямые авиарейсы из Казани в Калининград будут субсидироваться из бюджета Татарстана
Летом из Калининграда начнёт летать прямой рейс в Казань. Об этом пишет "Коммерсант",
отмечая, что это направление в 2017 году будет субсидироваться из бюджета Татарстана — софинансирования удалось добиться перевозчику "ЮВТ Аэро".
Правда, правительство Татарстана пока не опубликовало порядок распределения субсидий, определяющий размеры дотаций авиакомпании. В общей сложности авиакомпании в 2017 году предстоит выполнить более тысячи субсидируемых рейсов.
Перевозчик, который появился в 2015 году, базируется в аэропортах Бугульмы и Казани. Изначально компания учреждалась как "дочка" "Татнефти". "ЮВТ Аэро" стала третьей авиакомпанией, созданной по инициативе властей Татарстана. Прежние два перевозчика — "Татарстан" и "Ак барс Аэро" — были признаны банкротами в связи с убытками.
Напомним, в 2017 году из Калуги будут также
летать самолёты в Калининград. Кроме того, вернётся один раз в неделю рейс в Мурманск.
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