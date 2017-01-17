Около перекрестка ул. Невского – Достоевского произошло сразу три ДТП, движение в центр осложнено (фото)

В Калининграде на ул. Невского, в районе перекрестка с ул. Достоевского, во вторник, 17 января, произошло сразу три ДТП. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.



В аварию попали "Фольксваген", "Ауди" и "Мерседес". В результате происшествия все три машины получили технические повреждения. Сообщается, что одна из машин вылетела на встречную полосу.



Также очевидцы сообщают еще о двух авариях на ул. Невского. В результате столкновений серьезно осложнено движение по направлению к центру города. Средняя скорость движения составляет 7 км/ч на протяжении километрового участка.