Около перекрестка ул. Невского – Достоевского произошло сразу три ДТП, движение в центр осложнено (фото)
Фото Александра Кулагина, "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Калининграде на ул. Невского, в районе перекрестка с ул. Достоевского, во вторник, 17 января, произошло сразу три ДТП. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.
В аварию попали "Фольксваген", "Ауди" и "Мерседес". В результате происшествия все три машины получили технические повреждения. Сообщается, что одна из машин вылетела на встречную полосу.
Также очевидцы сообщают еще о двух авариях на ул. Невского. В результате столкновений серьезно осложнено движение по направлению к центру города. Средняя скорость движения составляет 7 км/ч на протяжении километрового участка.
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