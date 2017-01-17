Из-за сломавшегося троллейбуса на проспекте Мира и прилегающих улицах образовались пробки

В Калининграде на проспекте Мира и прилегающих улицах из-за сломавшегося троллейбуса образовались пробки по направлению к центру города. Об этом передаёт корреспондент Клопс.Ru с места событий.



Движение осложнено как на пр-те Мира, так и на ул. Комсомольской и ул. Театральной. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", скорость движения в сторону центра города на указанных улицах составляет 3-5 км/ч. Также на пр-те Мира стоят еще два троллейбуса, которые не могут объехать первый.

Как пояснили Клопс.Ru в диспетчерской «Калининград-Гортранса», на ул. Театральной запутался в проводах троллейбус. К нему выехала ремонтная бригада.