Из-за сломавшегося троллейбуса на проспекте Мира и прилегающих улицах образовались пробки
В Калининграде на проспекте Мира и прилегающих улицах из-за сломавшегося троллейбуса образовались пробки по направлению к центру города. Об этом передаёт корреспондент Клопс.Ru с места событий.
Движение осложнено как на пр-те Мира, так и на ул. Комсомольской и ул. Театральной. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", скорость движения в сторону центра города на указанных улицах составляет 3-5 км/ч. Также на пр-те Мира стоят еще два троллейбуса, которые не могут объехать первый.
Как пояснили Клопс.Ru в диспетчерской «Калининград-Гортранса», на ул. Театральной запутался в проводах троллейбус. К нему выехала ремонтная бригада.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.