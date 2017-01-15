Задержан авиарейс компании "ЮТэйр" из Москвы в Калининград

В воскресенье, 15 января, авиарейс компании "ЮТэйр" из Внуково не смог вылететь вовремя. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта Храброво.
Вылет должен был состояться в 18:25. Причиной задержки стали неблагоприятные погодные условия. По данным ТАСС, из-за снегопадов в воскресенье в столичных аэропортах было отменено и задержано порядка 80 рейсов.
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