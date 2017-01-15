В Латвии автолюбителей бесплатно обучают зимнему вождению

В Латвии в течение двух лет действует программа по бесплатному обучению вождению в зимних условиях. Об этом сообщает Delfi.

Занятия проводятся непосредственно на трассе. Инструкторы рассказывают о тормозном пути, способах уклониться от столкновения, а также консультируют водителей по поводу состояния шин на их автомобилях.

Пройти обучение может любой владелец автомобиля, оснащенного зимними шинами, с действующими техосмотром и полисом OCTA. За два года такое обучение прошли около 2 тысяч латвийских водителей.