Верховный суд России пояснил, когда выезд на "встречку" не является нарушением
Верховный суд России, рассмотрев дело одного из водителей, наказанного за выезд на "встречку", вернул ему права. Аргументом стало то, что на данном участке дороги такой маневр не был строго запрещен. Об этом сообщает "Российская газета".
Водителя задержали на трассе Джугба – Сочи и лишили прав на полгода. Позже было установлено, что на данном отрезке дороги не было сплошной линии или знаков прямо запрещавших выезд на "встречку". В разъяснении суда отмечается, что такой маневр является нарушением только в тех случаях, когда это прямо запрещено Правилами дорожного движения. Поэтому решение о наказании было отменено.
При этом, наказание за такое нарушение будет обязательным, если водитель будет ехать по дороге с двусторонним движением в нарушение требований дорожных знаков "Обгон запрещен", "Дорога с полосой для маршрутных транспортных средств", "Направление движения по полосам" и знака "Круговое движение.
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