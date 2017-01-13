Из-за проблем с компьютерами на таможне у границы с Литвой скопились очереди грузовиков в Калининград

Из-за обновления программного обеспечения у литовских таможенников десятки фур встали в пробке на пограничном переходе "Чернышевское — Кибартай". Оформление идёт в ручном режиме. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в силовых структурах.



Водителям предлагают искать альтернативные маршруты проезда в страны ЕС. При этом очереди из легковых автомобилей на границе не наблюдается.

Врио министра-руководителя международных и межрегиональных связей Калининградской области Алла Иванова на своей страничке в "Фейсбуке" тоже написала о проблемах на литовской границе. Она отметила, что проблему могут не решить до понедельника.



"По оперативной информации наших партнёров, на пункте пропуска Чернышевское-Кибартай у литовских таможенников произошёл серьёзный сбой в программном обеспечении, и, похоже, проблема не решится до понедельника. Грузоперевозчикам рекомендовано запланировать использование альтернативных МАППов (это, собственно, Советск), если выезд нельзя отложить. Это не касается легкового автотранспорта и автобусов", — написала она.