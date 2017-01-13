Из-за проблем с компьютерами на таможне у границы с Литвой скопились очереди грузовиков в Калининград
Из-за обновления программного обеспечения у литовских таможенников десятки фур встали в пробке на пограничном переходе "Чернышевское — Кибартай". Оформление идёт в ручном режиме. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в силовых структурах.
Водителям предлагают искать альтернативные маршруты проезда в страны ЕС. При этом очереди из легковых автомобилей на границе не наблюдается.
Врио министра-руководителя международных и межрегиональных связей Калининградской области Алла Иванова на своей страничке в "Фейсбуке" тоже написала
о проблемах на литовской границе. Она отметила, что проблему могут не решить до понедельника.
"По оперативной информации наших партнёров, на пункте пропуска Чернышевское-Кибартай у литовских таможенников произошёл серьёзный сбой в программном обеспечении, и, похоже, проблема не решится до понедельника. Грузоперевозчикам рекомендовано запланировать использование альтернативных МАППов (это, собственно, Советск), если выезд нельзя отложить. Это не касается легкового автотранспорта и автобусов", — написала она.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.