В Калининграде 18 января из-за крестного хода ограничат движение на Балтийском шоссе и ул. Карташева
Фото пресс-службы администрации Калининграда
В Калининграде в среду, 18 января, на время проведения массовых мероприятий, посвящённых празднованию Крещения Господня, будет временно закрыто движение транспорта на участке Балтийского шоссе и улице Карташева. Об этом сообщили в администрации.
С 19:00 до 20:00 состоится движение колонны участников крестного хода от Храма Святых Бессребреников Космы и Дамиана до озера Пелавского. В это время будет производиться оперативное закрытие движения транспорта. На улице Карташева ограничение введут на участке от ул. Челюскинской до Балтийского шоссе. На Балтийском шоссе движение ограничат от пересечения с ул. Карташева до озера Пелавского.
Кроме того, на время проведения крестного хода будет введён запрет на стоянку транспорта у озера Пелавского.
С 19:00 до 20:00 18 января по маршруту движения колонны участников крестного хода не будет ходить и общественный транспорт. Для жителей, желающих принять участие в мероприятии, будут курсировать автобусы №№ 5, 8, 32, 65 и 92.
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