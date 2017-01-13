Билеты на калининградские пригородные поезда теперь можно оплатить картой

Билеты на калининградские пригородные поезда теперь можно купить по безналичному расчёту. Как сообщили в пресс-службе КЖД, платёжные терминалы, через которые можно производить оплату банковскими картами, установлены на самых крупных пассажирских станциях Калининградской железной дороги: пригородных билетных кассах Южного и Северного вокзалов Калининграда, остановочного пункта "Сельма", на вокзалах Зеленоградска, Пионерского Курорта, Светлогорска-1 и Светлогорска-2, а также на станции в Чкаловске.



Билетные кассы, в которых установлены платёжные банковские терминалы, отмечены специальным стикером. Терминалы принимают к оплате карты ведущих платёжных систем (MasterCard, Visa, Maestro). Комиссия за оплату билетов по безналичному расчёту не взимается.