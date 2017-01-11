В 2016 году количество летевших в Калининград увеличилось на 20%

Число прилетевших в 2016 году в Калининград увеличилось на 20% по сравнению с предыдущим годом. О такой динамике заявил министр транспорта России Максим Соколов в ходе совещания Владимира Путина с членами Правительства.
"88 миллионов пассажиров, даже чуть больше, было обслужено российскими авиакомпаниями. И лидерами стали не только упоминавшийся здесь Сочи, но и другие аэропорты Северного Кавказа и Черноморского побережья, - сказал министр.- В частности, Анапа прибавила 20 процентов, Казань – 30 процентов, Калининградская область. В Калининград прилетело почти на 20 процентов пассажиров и туристов больше, что, конечно, отрадно. Туризм, чувствуется, действительно растёт по всей стране".
Также Максим Соколов отметил рост популярности железнодорожного транспорта - он, правда, остаётся в пределах 5%, но позволяет переломить негативные тенденции последних лет.
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