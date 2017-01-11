Возле детсада на ул. Коммунистической запретят остановку автомобилей

На улице Коммунистической в Калининграде 1 февраля установят дорожный знак "Остановка запрещена" вместе с табличкой "Работает эвакуатор". Об этом сообщили в пресс-службе администрации.



Уточняется, что знаки установят на правой стороне проезда, ведущего к детскому саду.