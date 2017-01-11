Возле детсада на ул. Коммунистической запретят остановку автомобилей
На улице Коммунистической в Калининграде 1 февраля установят дорожный знак "Остановка запрещена" вместе с табличкой "Работает эвакуатор". Об этом сообщили в пресс-службе администрации.
Уточняется, что знаки установят на правой стороне проезда, ведущего к детскому саду.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.