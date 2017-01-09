За прогулки по ж/д путям начнут штрафовать на 5 тыс. рублей

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому, за проход по железнодорожным путям в неположенном месте нарушитель будет оштрафован на сумму до 5 тыс. рублей. Об этом сообщает "Российская газета".

Сейчас размер штрафа за подобное нарушение составляет 100 рублей. Если же законопроект примут, сумма увеличится до 2 тысяч рублей за единичное нарушение, и до 5 тысяч рублей – за повторное.

Штраф также будет грозить тем, кто самовольно катается в грузовых составах, подножках пассажирских поездов.

Такие меры объясняются необходимостью обеспечения безопасности на железной дороге.