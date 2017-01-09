Минтранс РФ проверит безопасность аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха
На 11 января Министерством транспорта РФ запланирована проверка аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха. Об этом сообщает Life
.
Эти два города пользовались неизменной популярностью у российских туристов до приостановления авиасообщения в данном направлении.
Ранее было установлено, что египетские аэропорты не соответствуют
российским требованиям безопасности. Замечания касались профессиональной подготовки персонала аэропортов, а также системы контроля доступа в стерильную зону неаккредитованных лиц.
Полёты были приостановлены после крушения
31 октября 2015 года лайнера компания "Когалымавиа", в результате, которого погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.