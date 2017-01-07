В субботу временно приостановлена работа пропускного режима на погранпереходе Гусев ― Голдап
В субботу, 7 января, в Калининградской области временно приостановлена работа пограничного перехода Гусев ― Голдап. Об этом Клопс.Ru сообщили в пограничном управлении ФСБ.
Ограничения связаны с производством работ по замене дизель-генераторных подстанций. Выполняет эти работы компания "Росгранстрой". Завершить их планируется до конца сегодняшнего дня.
По завершении работ погранпереход начнёт работу в обычном режиме. Точное время возобновления работы перехода пока не известно. Автолюбителям следует учитывать данную информацию при составлении маршрутов поездок.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.