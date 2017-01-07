В субботу временно приостановлена работа пропускного режима на погранпереходе Гусев ― Голдап

В субботу, 7 января, в Калининградской области временно приостановлена работа пограничного перехода Гусев ― Голдап. Об этом Клопс.Ru сообщили в пограничном управлении ФСБ.



Ограничения связаны с производством работ по замене дизель-генераторных подстанций. Выполняет эти работы компания "Росгранстрой". Завершить их планируется до конца сегодняшнего дня.



По завершении работ погранпереход начнёт работу в обычном режиме. Точное время возобновления работы перехода пока не известно. Автолюбителям следует учитывать данную информацию при составлении маршрутов поездок.