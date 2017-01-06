За две недели в области оштрафовали 157 водителей за перевозку пассажиров на неисправных автобусах

В ходе двухнедельного профилактического мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проверили 749 пассажирских автобусов. Об этом сообщает региональное УМВД России.

Установлено, что 86 их них имели технические неисправности, при которых эксплуатация запрещена. 157 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение требований законодательства к пассажирским перевозкам.

ГИБДД напоминает, что нарушение правил дорожного движения, перевозка пассажиров неисправными автобусами, внесение изменений в их конструкцию без согласования с Госавтоинспекцией – являются основными причинами дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов.