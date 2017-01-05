В Храброво отменены два рейса, ещё 11 задержаны
В четверг отменены два рейса из Калининграда в Санкт-Петербург, еще одиннадцать рейсов задержаны. Информация об этом размещена на онлай-табло
аэропорта.
Два вылета в Санкт-Петербург компаний "Россия" и "Аэрофлот" должны были состояться в 8:30. Но решением авиаперевозчика их отменили.
Также задерживаются рейсы в Москву и Санкт-Петербург, которые по графику должны были вылетать начиная с 09:55.
Всего задержано 11 рейсов. По данным пресс-службы аэропорта, причиной является позднее прибытие самолётов. При этом очевидцы сообщают, что из-за большой очереди авиалайнеры вынуждены по полчаса кружить над взлётной полосой и ждать разрешения на посадку.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.