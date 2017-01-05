В Храброво отменены два рейса, ещё 11 задержаны

В четверг отменены два рейса из Калининграда в Санкт-Петербург, еще одиннадцать рейсов задержаны. Информация об этом размещена на онлай-табло аэропорта.

Два вылета в Санкт-Петербург компаний "Россия" и "Аэрофлот" должны были состояться в 8:30. Но решением авиаперевозчика их отменили.

Также задерживаются рейсы в Москву и Санкт-Петербург, которые по графику должны были вылетать начиная с 09:55.

Всего задержано 11 рейсов. По данным пресс-службы аэропорта, причиной является позднее прибытие самолётов. При этом очевидцы сообщают, что из-за большой очереди авиалайнеры вынуждены по полчаса кружить над взлётной полосой и ждать разрешения на посадку.