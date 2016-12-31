Госдума рассмотрит законопроект о штрафах диспетчерских служб такси за привлечение нелегальных перевозчиков

В Госдуму внесено предложение об урегулировании работы диспетчерских служб такси и введении штрафов за перевозку пассажиров без разрешения. Об этом сообщает РИА "Новости".
В документе отмечается, что диспетчеры часто передают информацию о заказах водителям, не имеющим разрешений на этот вид деятельности.
"Более того, указанные службы путем установления максимальной цены поездки формируют тарифы на перевозки, демпингуют цены на рынке перевозок пассажиров и багажа легковым такси", — отмечается в документе.
Депутаты предлагают штрафовать таксистов, не имеющих разрешения на 30 тысяч рублей. За повторное нарушение - на 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от трех до шести месяцев.
За передачу заказа на перевозку таксистам, не имеющим разрешения, предлагается установить штраф для должностных лиц в размере 45 тысяч рублей.
Лицам, действующим без образования юридического лица, может грозить штраф в 350 тысяч рублей̆, либо административное приостановление предпринимательской̆ деятельности на срок от 14 до 90 суток.
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