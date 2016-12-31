В новогодние праздники отменили перелёты из Череповца, Москвы и Минска в Калининград и в обратном направлении

Отменены три авиарейса в Калининград, запланированные на 31 декабря и 1 января. Информация об этом размещена на сайте аэропорта Храброво.

Первый рейс авиакомпании "ЮТэйр" должен был вылететь из аэропорта "Внуково" 31 января в 18.25.

Также отменены два рейса авиакомпаний "Белавия" и "Северсталь" из Минска и Череповца, вылет которых был запланирован на 1 января на 08.30 и 10.30 соответственно.

Причины отмены на данный момент не уточняются.

В обратную сторону отменены четыре рейса: два - авиакомпаний "Аэрофлот" и "ЮТэйр" в Шереметьево и Внуково, которые должны были вылететь 31 декабря в 18.15 и 19.20. И ещё два - на 1 января в Минск и Череповец, вылет которых был запланирован на 09.10 и 11.15 соответственно.