Самолёт "Почты России" совершил первый авиарейс в Китай

Грузовой самолет Почты России совершил первый международный авиарейс в Китай. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Использование собственной авиации позволит оптимизировать расходы по доставке почтовых отправлений и обеспечить стабильность перевозок.
"Сегодня более 90% международных входящих почтовых отправлений поступают в Россию из Китая. Открытие международных почтовых авиамаршрутов – это ответ на растущую интенсивность трансграничной торговли", – отметил генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов.
Предполагается, что международные почтовые авиарейсы будут регулярными, и в будущем они затронут основные торговые, индустриальные и логистические центры Китая: Пекин, Чанчуунь, Шеньчжень. В России основными пунктами доставки китайских почтовых отправлений станут Екатеринбург, Москва, Новосибирск и Хабаровск.
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