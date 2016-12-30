Самолёт "Почты России" совершил первый авиарейс в Китай

Грузовой самолет Почты России совершил первый международный авиарейс в Китай. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Использование собственной авиации позволит оптимизировать расходы по доставке почтовых отправлений и обеспечить стабильность перевозок.

"Сегодня более 90% международных входящих почтовых отправлений поступают в Россию из Китая. Открытие международных почтовых авиамаршрутов – это ответ на растущую интенсивность трансграничной торговли", – отметил генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов.

Предполагается, что международные почтовые авиарейсы будут регулярными, и в будущем они затронут основные торговые, индустриальные и логистические центры Китая: Пекин, Чанчуунь, Шеньчжень. В России основными пунктами доставки китайских почтовых отправлений станут Екатеринбург, Москва, Новосибирск и Хабаровск.