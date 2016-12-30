В России изменят правила перевозки детей в автобусах

С 1 января 2017 года в России меняются правила групповых перевозок детей в автобусах. Согласно постановлению правительства, перевозить детей можно будет только на транспортных средствах не старше 10 лет с момента их выпуска.



При этом автобус должен соответствовать техническим требованиям по перевозке пассажиров. Также на него необходимо установить тахограф и аппаратуру спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.



Организованной считается группа от восьми детей. Оформление поездки теперь не столь простой процесс. Водитель должен иметь стаж вождения не менее трёх лет, один из которых — вождение транспортных средств категории Д.



Кроме того, водитель не должен быть нарушителем ПДД (ни одного штрафа за последний год). Есть и ряд других требований как к водителю, так и к транспортной компании, которая будет предоставлять услугу.



По словам главы региональной ассоциации перевозчиков Владимира Гренца, изменение в законодательстве теперь не позволит перевозить детей на различные культмассовые мероприятия обычными автобусами, так как специально оборудованных в Калининградской области нет.



"Ни одно предприятие не может выполнить новые требования, суть которых не только в "свежих" автобусах, но, и в том, например, что для перевозки детей младше 12 лет нужны специальные сиденья: никто их не будет покупать. А кроме того, нужны отдельные специальные ремни", — рассказывает Гренц.



По его словам, в области таких автобусов нет, о чём шла речь на недавнем совещании в региональном правительстве.



"Проблематично будет поехать на ёлки, концерты, в театры, другие культурные групповые путешествия: всё это совершить на обычном автобусе, без спецоборудования, нельзя — только на школьном", — поясняет глава ассоциации перевозчиков.



При этом, по его словам, туристические поездки с нового года срываться не будут, так как там требования иные.