В "Храброво" на 3,5 часа задерживают вылет в Санкт-Петербург
В четверг, 29 декабря, из калининградского аэропорта "Храброво" задерживают вылет в Санкт-Петербург рейса авиакомпании "Уральские авиалинии". Об этом свидетельствуют данные электронного табло на официальном сайте "Храброво".
На неопределённый срок также задерживается прибытие рейса из Санкт-Петербурга, который должна была осуществлять указанная компания.
Рейс U6 392 должен был вылететь из Калининграда в 14:30. Его отправление было перенесено на 18:00.
Самолёт рейса U6 391 должен был прилететь в Калининград в 13:00. Его прибытие перенесено на неопределённый срок.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.