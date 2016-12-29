В "Храброво" на 3,5 часа задерживают вылет в Санкт-Петербург

В четверг, 29 декабря, из калининградского аэропорта "Храброво" задерживают вылет в Санкт-Петербург рейса авиакомпании "Уральские авиалинии". Об этом свидетельствуют данные электронного табло на официальном сайте "Храброво".



На неопределённый срок также задерживается прибытие рейса из Санкт-Петербурга, который должна была осуществлять указанная компания.



Рейс U6 392 должен был вылететь из Калининграда в 14:30. Его отправление было перенесено на 18:00.



Самолёт рейса U6 391 должен был прилететь в Калининград в 13:00. Его прибытие перенесено на неопределённый срок.