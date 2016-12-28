На двух улицах Калининграда запретят парковку

В Калининграде на двух улицах со следующего года запретят парковаться. Как сообщили в пресс-службе администрации города, 17 января 2017 года на улицах Генерала Галицкого и Чапаева будут установлены дорожные знаки "Остановка запрещена" вместе с табличками "Работает эвакуатор".



В ГИБДД сообщают: остановку запретят для беспрепятственного заезда грузового транспорта к хлебозаводу по нечётной стороне ул. Ген. Галицкого (напротив хлебозавода).



Такие же таблички по предписанию ГИБДД после 17 января 2017 года будут установлены по нечётной стороне ул. Чапаева, в районе дома № 15 (у здания прокуратуры Центрального района).