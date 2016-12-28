В мэрии Калининграда рассказали, как будет работать транспорт на Рождество

В администрации Калининграда заявили, что на Рождество (в ночь с 6 на 7 января) городской общественный транспорт будет работать до четырёх часов утра.



В Рождество движение общественного транспорта будет организовано по следующим маршрутам: № 3, № 5, № 7, № 8, № 9, № 11, № 14, № 18, № 19, № 23, № 27, № 28, № 37, № 36, № 44, № 48, № 61, № 64, № 65 № 68 № 71 № 72 № 75 № 82 № 92 № 94.



Как пояснили в дорожно-транспортном управлении, с 23:00 6 января до 04:00 7 января 2017 года по указанным маршрутам на линию выйдут по 1-2 автобуса.