Не оплатившие штрафы "Платона" перевозчики не смогут выезжать за границу
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому перевозчики, не оплатившие штрафы по системе "Платон", не смогут выехать за пределы страны, а также вернуться назад. Соответствующий документ размещён
на официальном портале правовой информации.
Постановление правительства было разработано в соответствии с рекомендациями рабочей группы по мониторингу работы системы "Платон" для создания для российских и иностранных грузоперевозчиков равных условий.
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