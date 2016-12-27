В России отзовут 5,5 тыс. автомобилей "Фольксваген" из-за дефекта гидросистемы
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В России будет отозван 4481 автомобиль концерна "Фольксваген". Об этом сообщает Lenta.ru
со ссылкой на данные Росстандарта.
Причиной отзыва стало высокое давление в гидросистеме, которое может вызвать повреждение аккумулятора. Это, в свою очередь, приведёт к разгерметизации системы и включению сигнальной лампы.
Отзыву подлежат модели Caddy, Golf и Jetta, которые были проданы с 2013 по 2016 год. Дилеры уведомят их владельцев о необходимости предоставить автомобиль для ремонта.
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