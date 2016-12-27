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Главная Новости Транспорт

Мельников об увеличении числа рельсобусов: Мы всё равно когда-нибудь к этому придём

Автор: Екатерина Медведева
12:13
  1008 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Количество рельсобусов в Калининграде увеличится, но только после того, как подешевеет стоимость использования железнодорожной инфраструктуры РЖД. Об этом в утреннем эфире радио "Комсомольская правда — Калининград" сообщил глава комитета городского хозяйства Сергей Мельников. 
 
По словам вице-мэра, концепция использования железнодорожных путей в интересах городского транспорта давно посчитана. Так, в рамках развития рельсобусного сообщения планировалось сделать доставку пассажиров в Калининград из Гурьевска и посёлка Кутузово к Северному вокзалу от улиц Тельмана и Муромской. Однако эти планы пришлось отодвинуть далеко в будущее. Чиновник отметил, что пока ситуация невыгодна с финансовой точки зрения даже для уже существующего рельсобуса. Здесь дотация на одного пассажира в сутки обходится бюджету в 150 рублей. 
 
"Если вам дать монетой эти деньги, то вы, наверное, доедете на такси", — предположил Мельников.  
 
"Всё равно когда-то к этому придём. Там везде малым рублём можно организовать, но вопрос упирается в то, что железная дорога городу не принадлежит. Это дорогущая инфраструктура. Не буду обижать железнодорожников, но раньше пассажирский пригородный транспорт жил за счёт грузовых перевозок. Сейчас пассажирские перевозки — достаточно дорогое удовольствие, и их доля сократилась, но я думаю, что это временный тренд", — пояснил Мельников.

Напомним, что в 2014 году звучали предложения запустить рельсобус не только до ул. Киевской из центра города, но и в посёлок А. Космодемьянского и в Гурьевск. Это рассчитывали сделать после создания новой транспортной схемы, а также проведения мониторинга работы экологического транспорта Калининграда. 
 
Однако недавно глава Калининграда Александр Ярошук заявил, что в следующем году рельсобус из Московского района перестанет ходить. 
 
Изначально Ярошук привёл стоимость поездки пассажира на рельсобусе, которая составляла 75 рублей, но позже всё пересчитал и увеличил эту цифру до 145 рублей.

За калининградский рельсобус "вступился" врио губернатора Антон Алиханов — он поручил провести совещание, на котором обсудят варианты сохранения рельсобуса от центра города до улицы Киевской, а также его субсидирование из регионального бюджета.
 

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