"Уральские авиалинии" отменили рейс из Санкт-Петербурга в Калининград на 27 декабря

Компания "Уральские авиалинии" отменила рейс из Санкт-Петербурга в Калининград, запланированный на вторник, 27 декабря. Информация об этом размещена на сайте аэропорта Храброво.

По информации, указанной в таблице вылетов, рейс U637 должен был вылететь из Санкт-Петербурга в 21.45. Как сообщили в диспетчерской аэропорта, отмена полёта является решением компании и никак не связана со сложными метеоусловиями.