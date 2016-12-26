"Уральские авиалинии" отменили рейс из Санкт-Петербурга в Калининград на 27 декабря
Компания "Уральские авиалинии" отменила рейс из Санкт-Петербурга в Калининград, запланированный на вторник, 27 декабря. Информация об этом размещена на сайте аэропорта Храброво.
По информации, указанной в таблице вылетов, рейс U637 должен был вылететь из Санкт-Петербурга в 21.45. Как сообщили в диспетчерской аэропорта, отмена полёта является решением компании и никак не связана со сложными метеоусловиями.
Напомним, в Калининградской области в понедельник объявлено
штормовое предупреждение.
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