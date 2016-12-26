В России из-за дефекта тормозной системы отзовут около 19 тыс. автомобилей "Лексус"

В России отзыву подлежат 18,8 тысяч автомобилей марки "Лексус". Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на официальное заявление Росстандарта.

Отзыву подлежат модели NX 200, NX 200t и NX 300h. В сообщении отмечается, что причиной стало с некорректное программирование блока управления тормозной системы.

У данных авто существует функция удержания тормозов, которая автоматически отключается, когда машина трогается с места. При определенных условиях также предусмотрена автоматическая деактивация этой функции и включение стояночной тормозной системы Из-за дефекта стояночный тормоз может не сработать, автомобиль начнёт двигаться и создаст аварийную ситуацию.

Также отмечается, что дилеры дополнительно уведомят автовладельцев о необходимости предоставить машины для проведения ремонтных работ.