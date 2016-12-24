"Уральские авиалинии" в субботу отменили рейс Москва-Калининград и обратно

Два рейса "Уральских авиалиний", запланированные на субботу, 24 декабря, отменены. Такая информация следует из онлайн-таблицы прилётов и вылетов на сайте аэропорта "Храброво".

Отменён рейс U6 627, который должен был в 14.30 прибыть в Калининград, и U6 628, который в 15:20 должен был вылететь в Домодедово. По информации справочной службы аэропорта, пассажиры отменённых рейсов полетят другими рейсами компании, U6 167 и U6 168.