"Аэрофлот" отменил 21 рейс из Шереметьево из-за обнаруженного в самолётах дефекта

Компания "Аэрофлот" по техническим причинам отменила 21 рейс из аэропорта "Шереметьево" в пятницу, 23 декабря. Об этом сообщает "Интерфакс".
По данным источника агентства, в самолётах Sukhoi Superjet 100, которые эксплуатирует перевозчик, обнаружился дефект одной из деталей хвостовой части.
Производитель лайнеров АО "Гражданские самолеты Сухого" данный факт подтвердили, но отметили, что поломка не ведет "к возникновению небезопасных ситуаций в эксплуатации".
В компании добавили, что сейчас ведётся осмотр парка этих самолётов. По результатам проверки будут даны рекомендации, как избежать появления подобных дефектов в дальнейшем.
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