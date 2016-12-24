Помогут городу: опасный участок трассы у мотеля "Балтика" передадут в ведение региона

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов поручил передать на областной уровень аварийно опасный участок дороги около мотеля "Балтика" в конце Московского проспекта. Об этом глава Калининграда Александр Ярошук заявил после оперативного совещания в правительстве области, сообщает пресс-служба горадминистрации.

"На этом участке происходит много ДТП, гибнут люди, там действительно нужно наводить порядок. Но, учитывая, что на смежных участках идет строительство Окружной дороги, областного объекта, очень грамотное решение предложил Антон Андреевич. Городу в сложившихся условиях действительно сложно справляться с содержанием этой территории в надлежащем виде. В этом вопросе помощь региона также очень своевременна для нас", – отметил Ярошук.

Ранее стало известно, что в 2017 году планируется организовать искусственное освещение этого участка дороги, на котором часто происходят ДТП с пострадавшими.