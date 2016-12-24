Для калининградских участковых полиции закупили восемь автомобилей "Ниссан Примера"

Для участковых уполномоченных Калининградской области в текущем году были приобретены восемь новых автомобилей "Ниссан Примера". Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщил врио министра по муниципальному развитию Максим Коломиец.



Автомобили были приобретены в рамках государственной программы "Безопасность".



Какую сумму из бюджета потратили на покупку машин, Максим Коломиец не уточнил.